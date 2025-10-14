THIS IS ME SILVIA TOFFANIN | MARIA DE FILIPPI È UNA GUIDA GLI OSPITI DELLA PREMIERE

Dopo il successo della scorsa stagione, torna in prima serata su Canale 5 This is Me, il talk show condotto da Silvia Toffanin che anticipa le novità. Nato come una celebrazione dei talenti usciti dalla celebre scuola di Amici di Maria De Filippi, This is Me prosegue il cammino e diventa un titolo a se stante come una sorta di Verissimo prime time. Con Maria De Filippi c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella. This is me sarà un viaggio dedicato a personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del costume del Paese. Così la Toffanin a Tv Sorrisi e Canzoni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

