Milano, 14 ott. (askanews) - Ogni anno, migliaia di studenti italiani affrontano una delle scelte più importanti della loro vita: decidere cosa fare dopo il diploma. Un passaggio fatto di determinazione ma anche di dubbi e incertezze. In questo scenario nasce e cresce thefaculty, la piattaforma digitale gratuita che supporta gli studenti nel percorso di orientamento e preparazione all'università. Abbiamo parlato con Christian Drammis, CEO e Fondatore: "The Faculty nasce per essere un ponte concreto tra scuole e università, orientando e preparando gratuitamente gli studenti a tutti i test d'ammissione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Thefaculty, per scegliere e prepararsi all'Università