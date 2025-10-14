The Running Man | Stephen King ha visto il film ed ecco cosa ne pensa
Breve e concisa la recensione del Re del Brivido sull'ultimo adattamento da una sua opera, il thriller The Running Man, interpretato da Glen Powell. Non nuovo agli entusiasmi per gli adattamenti tratti dalle sue opere, Stephen King ha commentato l'esito di The Running Man nel giorno di uscita del nuovo trailer del thriller di Edgar Wright, in arrivo nei cinema italiani il 13 novembre distribuito da Eagle Pictures. Su X, Stephen King ha condiviso la sua reazione alla pellicola, adattamento del suo romanzo L'uomo in fuga, pubblicato nel 1982, scrivendo: "L'ho visto ed è fantastico. Un DIE HARD per i nostri tempi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il nuovo trailer di The Running Man. Paramount Pictures ha diffuso un nuovo trailer di The Running Man diretto da Edgar Wright, nuovo adattamento del racconto di Stephen King. Il protagonista è interpretato da Glen Powell nei panni di Ben Richards, in un fut - facebook.com Vai su Facebook
Quando "Sopravvivere a fine mese" assume tutto un altro significato. Nuovo poster per THE RUNNING MAN, con Glen Powell protagonista dell'adattamento firmato Edgar Wright del romanzo di Stephen King! #Cinema #TheRunningMan - X Vai su X
The Running Man arriva il 13 novembre, ecco il trailer - Nuovo trailer adrenalinico per The Running Man, nuovo film tratto dal romanzo di Stephen King del 1982 - Secondo fantascienza.com
The Running Man: il nuovo trailer italiano ufficiale del film di Edgar Wright - Nelle sale il prossimo 13 novembre il film tratto dal romanzo "L'uomo in fuga" di Stephen King, con Glen Powell protagonista. Si legge su comingsoon.it
The Running Man | Correre per vivere nel nuovo trailer - E' disponibile un nuovo adrenalinico trailer di The Running Man, l'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King. universalmovies.it scrive