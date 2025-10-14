The Running Man | Stephen King ha visto il film ed ecco cosa ne pensa

Breve e concisa la recensione del Re del Brivido sull'ultimo adattamento da una sua opera, il thriller The Running Man, interpretato da Glen Powell. Non nuovo agli entusiasmi per gli adattamenti tratti dalle sue opere, Stephen King ha commentato l'esito di The Running Man nel giorno di uscita del nuovo trailer del thriller di Edgar Wright, in arrivo nei cinema italiani il 13 novembre distribuito da Eagle Pictures. Su X, Stephen King ha condiviso la sua reazione alla pellicola, adattamento del suo romanzo L'uomo in fuga, pubblicato nel 1982, scrivendo: "L'ho visto ed è fantastico. Un DIE HARD per i nostri tempi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

