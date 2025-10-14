The Nightfall la nuova turcata ‘fiabesca’ di Mediaset

Una nuova fiaba turca è pronta a farsi strada nel cuore degli italiani. Tra qualche mese, i telespettatori dovranno infatti familiarizzare con i protagonisti di The Nightfall, l’ennesima turcata acquistata da Mediaset per infoltire il suo palinsesto. The Nightfall, trama e anticipazioni. La dizi segue le vicende del commissario Mahir Yilmaz (Burak Deniz). Di ritorno nella sua città natale, Denizli, ad oltre vent’anni di distanza dall’ultima volta, l’uomo ha soltanto un unico obiettivo: arrestare Kür?at Kilimci (Gürkan Uygun), l’assassino del padre, ucciso mentre era in servizio. Mahir aspetta un passo falso del suo nemico per poter dare inizio alla sua vendetta, ma un imprevisto lo attende e scombina i suoi piani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

