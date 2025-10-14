The Nightfall la nuova serie turca pronta a conquistare l’Italia | tra amore e vendetta

Una nuova produzione turca è pronta a fare breccia nel cuore del pubblico italiano. Si tratta di The Nightfall, la nuova dizi che Mediaset ha deciso di portare nel proprio palinsesto dopo il successo di altre serie provenienti dalla Turchia. Una storia intensa, fatta di mistero, passione e colpi di scena, che promette di catturare l’attenzione degli spettatori. La trama di The Nightfall. Protagonista della serie è Mahir Yilmaz (interpretato da Burak Deniz ), un commissario che torna nella sua città natale, Denizli, dopo oltre vent’anni di assenza. Il suo unico scopo è trovare e arrestare Kür?at Kilimci ( Gürkan Uygun ), l’uomo che ha assassinato suo padre mentre era in servizio. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

