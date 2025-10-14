The Line la città futuristica che divide il mondo tra utopia e critica

Line è uno dei progetti più discussi e controversi del nostro tempo. Presentata nel 2021 dal principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman, la città lineare lunga 170 chilometri e alta 500 metri dovrebbe rappresentare il cuore di Neom, la mega-regione futuristica pensata per. 🔗 Leggi su Today.it

L’enorme e futuristica città a “linea” nel deserto saudita sarà mai costruita? - Secondo Bloomberg il progetto dell’Arabia Saudita di costruire The Line, una città futuristica nel deserto a zero emissioni e lunga 170 chilometri, sta venendo ridimensionato notevolmente a causa dei ... Come scrive ilpost.it

La città futuristica saudita “The Line” non sarà poi così grandiosa - Nella primavera del 2021 il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman presentò ufficialmente il progetto “The Line” (“La Linea”), una città futuristica che si sarebbe dovuta ... Lo riporta ilpost.it