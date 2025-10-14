The Family Plan 2 | trailer dell’action comedy con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan

Apple Original Films ha svelato la trama ufficiale di The Family Plan 2, sequel dell’action comedy del 2023 che vede protagonisti Mark Wahlberg e Michelle Monaghan nei panni dei coniugi Morgan. Questa volta, la famiglia più imprevedibile d’America è pronta a partire per una vacanza. che finirà come sempre in tutt’altro modo. Una vacanza perfetta (quasi) rovinata dal passato. In The Family Plan 2, Dan Morgan (Mark Wahlberg) organizza un viaggio perfetto all’estero per sua moglie Jessica (Michelle Monaghan) e i loro figli. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Approfondisci con queste news

Apple TV libera trailer de “The Family Plan 2”, com Mark Wahlberg Vai su X

Le nuove foto di The Family Plan 2 mostrano un confronto fisico tra i due uomini che ha tutta l'aria di un ritorno dal passato. Il 21 novembre su Apple TV+ ritroveremo la famiglia Morgan pronta a vivere un Natale non proprio tranquillo. - facebook.com Vai su Facebook

The Family Plan 2, trailer e data del film Apple TV con Mark Wahlberg (e Jon Snow) - Giusto ieri vi raccontavamo del prossimo progetto ambizioso di Apple TV Plus, l’action comedy con Mark Wahlberg The Family Plan 2; appena qualche ora dopo il colosso di Cupertino ha rilasciato il trai ... hdblog.it scrive

The Family Plan 2: il trailer della commedia d'azione in arrivo su Apple TV - Mark Wahlberg e Michelle Monaghan tornano nei panni dei coniugi Morgan in questo film che sarà disponibile dal 21 novembre in streaming sulla piattaforma della Mela. Come scrive comingsoon.it

Mark Wahlberg torna su Apple TV+: ecco quando esce The Family Plan 2 - Apple TV+ ha annunciato il ritorno di una delle commedie d’azione più amate dal pubblico: The Family Plan avrà ufficialmente un seguito, e sarà presto disponibile alla visione. Come scrive msn.com