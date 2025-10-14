The Family Plan 2 | il trailer della commedia d' azione in arrivo su Apple TV

Mark Wahlberg e Michelle Monaghan tornano nei panni dei coniugi Morgan in questo film che sarà disponibile dal 21 novembre in streaming sulla piattaforma della Mela. Ecco trailer e trama di The Family Plan 2. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Family Plan 2: il trailer della commedia d'azione in arrivo su Apple TV

Altre letture consigliate

Mark Wahlberg torna su Apple TV+: ecco quando esce The Family Plan 2 - X Vai su X

Le nuove foto di The Family Plan 2 mostrano un confronto fisico tra i due uomini che ha tutta l'aria di un ritorno dal passato. Il 21 novembre su Apple TV+ ritroveremo la famiglia Morgan pronta a vivere un Natale non proprio tranquillo. - facebook.com Vai su Facebook

The Family Plan 2: il trailer della commedia d'azione in arrivo su Apple TV - Mark Wahlberg e Michelle Monaghan tornano nei panni dei coniugi Morgan in questo film che sarà disponibile dal 21 novembre in streaming sulla piattaforma della Mela. Come scrive comingsoon.it

Mark Wahlberg torna su Apple TV+: ecco quando esce The Family Plan 2 - Apple TV+ ha annunciato il ritorno di una delle commedie d’azione più amate dal pubblico: The Family Plan avrà ufficialmente un seguito, e sarà presto disponibile alla visione. Riporta msn.com

The Family Plan 2 trailer sees Mark Wahlberg and Michelle Monaghan on a European vacation - Apple TV+ has debuted the first trailer and poster for director Simon Cellan Jones’ action comedy sequel The Family Plan 2. Segnala flickeringmyth.com