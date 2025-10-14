The Ai Con il libro inchiesta che smaschera il mito dell’intelligenza artificiale

L’ondata di entusiasmo che circonda l’ intelligenza artificiale è stata analizzata in profondità da Emily M. Bender e Alex Hanna nel libro “The Ai Con” (Harper, 2025). Le autrici sono state intervistate da Andrea Siccardo per Altraeconomia, in un dialogo pubblicato con il titolo “The Ai Con, la grande truffa dell’intelligenza artificiale. E chi ci guadagna” ( link all’intervista originale ). Dalla conversazione emerge un racconto lucidissimo sulla costruzione di una narrazione salvifica attorno all’Ai, utilizzata per attrarre capitali e giustificare politiche di automazione e concentrazione del potere tecnologico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

