Tg3 la surreale difesa per Cecconi dopo il disastroso lapsus su Israele
"A scanso di equivoci molto spiacevoli, si chiarisce che il collega Jacopo Cecconi non ha mai nemmeno pensato di accennare o alludere all'eliminazione dello Stato di Israele. Cosa inverosimile anche per i suoi trascorsi professionali. La sua frase estrapolata dalla diretta del TG3 di stasera faceva parte di questo discorso riferito esclusivamente alla competizione calcistica". Così il Cdr del TG3 in una nota, risponde alle polemiche seguite al suo servizio da Udine in vista della partita Italia-Israele valida per la qualificazione ai Mondiali di calcio. La nota riporta quindi la frase intera del servizio del cronista: "Da questa piazza arriva il messaggio che queste persone ritengono che questa partita non si dovesse giocare, che Israele dovesse essere esclusa dalle competizioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
