Tetsuo Hara c' è una ragione per cui incontrare il padre di Kenshiro a Lucca costa fino a 12mila euro che vi piaccia o no
Sui social rimbalzano malumori, ma bisogna fare chiarezza sul punto di partenza e su una notizia solo parzialmente vera. 🔗 Leggi su Wired.it
Quest'anno a Lucca Comics c'è tra gli ospiti Tetsuo Hara (disegnatore, tra gli altri, di Ken il Guerriero), che incontrerà un drappello di fan selezionati tramite una "lotteria" organizzata (previo acquisto di volumi) dall'editore che lo ha ingaggiato (Panini Comics). - facebook.com Vai su Facebook
Vi raccontiamo tutte le occasioni di incontrare il Sensei Tetsuo Hara e apprezzare le sue opere, spiegate bene, in questo articolo —> - X Vai su X
Niente meet&greet da migliaia di euro: ecco la vera storia dietro le opere di Tetsuo Hara - Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games 2025: tra arte, passione e verità oltre i flame Nessuna speculazione, solo arte e riconoscenza ... Come scrive spaziogames.it
Ken il guerriero, Tetsuo Hara realizza una fan art esclusiva per celebrare l'Italia a Lucca - Il maestro Tetsuo Hara celebra l'Italia con Il Salvatore nell'Arena, un'opera a olio che unisce Ken il guerriero all'estetica classica italiana. Segnala msn.com