Terzo valico ancora un incidente sul lavoro
Un operaio di 32 anni è rimasto ferito a causa di un incidente sul lavoro, avvenuto nel cantiere del terzo valico a Trasta intorno alle 12 di martedì 14 ottobre 2025.Il giovane ha riportato la sospetta frattura di una tibia in seguito al cedimento di una centina di sostegno, che gli è finita su. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
