Terza una barca abruzzese al Campionato del mondo platu 25 di vela disputato ad Ancona

14 ott 2025

Risultato di spicco per l’imbarcazione “Flash Cube”, che ha gareggiato con i colori della IX Zona Fiv Abruzzo e Molise, nel Campionato del mondo 2025 dedicato alla classe Platu 25 disputato nel mare di Ancona e organizzato dalla Sef Stamura di Marina Dorica sotto l’egida della Federazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

