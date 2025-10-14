Terrore in campo e partita sospesa | tragedia sfiorata
Attimi di terrore in campo: un vero e proprio dramma sfiorato sul rettangolo di gioco. Sfida necessariamente sospesa Un vero e proprio dramma è stato sfiorato sul rettangolo di gioco durante una sfida apparentemente come tante, ma che in pochi attimi si è trasformata in un incubo ad occhi aperti. Una situazione al limite, improvvisa e carica di tensione, che ha fatto gelare il sangue nelle vene di tutti i presenti: tifosi, giocatori in campo, panchine e addetti ai lavori si sono ritrovati impotenti spettatori di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Una situazione al limite che ha costretto il direttore di gara a fermare immediatamente il gioco e sospendere temporaneamente l’incontro, in attesa di capire con chiarezza quanto fosse accaduto e quali fossero le condizioni delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
