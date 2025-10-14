Terribili minacce contro Jolanda Renga figlia di Ambra | Ho le tue foto nuda ricatto in piena regola

Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco Renga e dell’attrice Ambra Angiolini, è stata recentemente vittima di una minaccia online che ha sconvolto profondamente la sua serenità e quella della sua famiglia. La giovane ha pubblicato su Instagram un messaggio anonimo nel quale un soggetto le chiedeva una somma di denaro sotto la minaccia di diffondere immagini intime compromettenti. Minacce contro Jolanda Renga: la confessione. Nel messaggio si leggeva chiaramente: « P ubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

