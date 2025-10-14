Terremoto in Sicilia doppia scossa avvertita anche in provincia di Agrigento

Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato oggi alle 16.01 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. A pochi minuti di distanza è seguita una seconda scossa di magnitudo 2.6.Secondo l’Ingv l’epicentro dei due eventi è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

