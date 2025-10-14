Terremoto in Italia la scossa avvertita chiaramente dalla popolazione

Nella mattinata del 14 ottobre 2025, un episodio sismico ha interrotto la routine di numerosi cittadini piemontesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dagli strumenti dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), richiamando l'attenzione sul delicato equilibrio geologico del territorio. In pochi secondi, la normalità ha lasciato spazio a una percezione diffusa di preoccupazione, rinnovando la consapevolezza sui rischi presenti nella regione.

