terremoto in italia la scossa avvertita chiaramente dalla popolazione

– Nella mattinata del 14 ottobre 2025, un episodio sismico ha interrotto la routine di numerosi cittadini piemontesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dagli strumenti dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), richiamando l’attenzione sul delicato equilibrio geologico del territorio. In pochi secondi, la normalità ha lasciato spazio a una percezione diffusa di preoccupazione, rinnovando la consapevolezza sui rischi presenti nella regione. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

