Bruxelles, 14 ottobre 2025 – Il commissario europeo al Commercio, Maroš Šef?ovi?, durante un incontro con i giornalisti poco prima del vertice di Horsens, in Danimarca, con i ministri del Commercio dei Paesi UE, ha confermato le preoccupazioni, affermando che l’Unione europea non esiterà a rispondere con fermezza alla mossa di Pechino, anche in coordinamento con gli altri partner del G7. Šef?ovi? ha parlato di un’espansione “drammatica” delle materie prime prese di mira dalle restrizioni cinesi, che sta “aggravando” una situazione già complessa. La scorsa settimana Pechino ha annunciato nuovi e rigorosi controlli sulle esportazioni di terre rare, utilizzate per produrre numerose tecnologie avanzate, tra cui veicoli elettrici, turbine eoliche e hardware militare fondamentale come radar e aerei da combattimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terre rare, la Cina chiude i rubinetti. Europa in allarme: tremano automotive e Difesa