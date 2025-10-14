Terre rare la Cina chiude i rubinetti Europa in allarme | tremano automotive e Difesa
Bruxelles, 14 ottobre 2025 – Il commissario europeo al Commercio, Maroš Šef?ovi?, durante un incontro con i giornalisti poco prima del vertice di Horsens, in Danimarca, con i ministri del Commercio dei Paesi UE, ha confermato le preoccupazioni, affermando che l’Unione europea non esiterà a rispondere con fermezza alla mossa di Pechino, anche in coordinamento con gli altri partner del G7. Šef?ovi? ha parlato di un’espansione “drammatica” delle materie prime prese di mira dalle restrizioni cinesi, che sta “aggravando” una situazione già complessa. La scorsa settimana Pechino ha annunciato nuovi e rigorosi controlli sulle esportazioni di terre rare, utilizzate per produrre numerose tecnologie avanzate, tra cui veicoli elettrici, turbine eoliche e hardware militare fondamentale come radar e aerei da combattimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le azioni delle società attive nell’estrazione e lavorazione delle terre rare hanno registrato un’impennata lunedì, in seguito all’annuncio di JPMorgan riguardo una nuova iniziativa decennale da 1500 miliardi di dollari, denominata “Security and Resilience Initi - facebook.com Vai su Facebook
A Pechino temo che qualcuno si stia chiedendo se l’ultima restrizione sulle terre rare non si stia rivelando un clamoroso boomerang. Ricordate che la raffinazione di terre rare nasce da un arbitraggio ambientale non da un gap tecnologico. Vai su X
Pechino chiude ancora i rubinetti delle terre rare, l’oro dell’industria auto elettriche - La Cina controlla circa il 58% dell’estrazione mondiale di terre rare e addirittura il 92% della produzione dei prodotti derivati. Scrive motorisumotori.it
Azioni terre rare, la Cina chiude i rubinetti: boom in Borsa per i colossi minerari - Le azioni cinesi legate alle terre rare hanno registrato un forte aumento in Borsa dopo che Pechino ha annunciato una nuova estensione dei controlli sulle ... Segnala borsainside.com
La nuova stretta cinese sulle terre rare è anche un messaggio a Trump - La Cina chiude i rubinetti delle terre rare, lasciando il mondo a secco di minerali critici. Da formiche.net