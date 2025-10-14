Terre mascherate | carabinieri nelle sedi di sei società due sono salentine

LECCE – Ci sono anche due società salentine di consulenza – una nel capoluogo, l’altra in provincia – tra le sei perquisite questa mattina dai carabinieri del Gruppo per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Milano e quelli del Nucleo operativo ecologico di Lecce nell’ambito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Analisi ambientali falsificate e rifiuti speciali "riutilizzati": perquisite sei società e due abitazioni tra Torino e Lecce - L'imponente operazione 'Terre Mascherate' portata avanti dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Torino ... Riporta torinotoday.it

