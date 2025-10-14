Terra di Lavoro Wines | boom di presenze alla Reggia

Oltre seimila appassionati e addetti ai lavori alla Reggia di Caserta, per Terra di Lavoro wines grazie alla preziosa partnership tra Reggia di Caserta, guidata dal direttore Tiziana Maffei, e VITICA- Consorzio tutela vini Caserta. Tanti gli appuntamenti di una tre giorni serrata che ha visto più. 🔗 Leggi su Casertanews.it

