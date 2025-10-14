Terni incontro con il musicologo Marcello Piras | Appuntamento imperdibile per gli appassionati di jazz
“Dove si è nascosto il jazz in Italia?”. Alla domanda risponderà il noto musicologo Marcello Piras che, domenica 19 ottobre (a partire dalle 17) sarà protagonista di una conferenza, ospitata nella sala polivalente del Cesvol. L’incontro ad ingresso gratuito, organizzato dall’Atelier musicale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
