Terni Claudio Batini | Consorzio di Bonifica Tevere Nera verso le elezioni Sinergia indispensabile con Comune e Provincia

Ternitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera si appresta a rinnovare la propria amministrazione entro il 2025. L'Ente ha formalmente avviato le necessarie procedure burocratiche per le elezioni consortili. L'appuntamento elettorale coinvolgerà quasi 100 mila intestatari di terreni e fabbricati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

