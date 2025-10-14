Terni Claudio Batini | Consorzio di Bonifica Tevere Nera verso le elezioni Sinergia indispensabile con Comune e Provincia
“Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera si appresta a rinnovare la propria amministrazione entro il 2025. L'Ente ha formalmente avviato le necessarie procedure burocratiche per le elezioni consortili. L'appuntamento elettorale coinvolgerà quasi 100 mila intestatari di terreni e fabbricati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
