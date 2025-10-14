Terni addio a Silvano Ricci | una vita tra il calcio e l’impegno politico | Uno sportivo di valore

E’ scomparso all’età di 70 anni Silvano Ricci. Una vita trascorsa sui campi di calcio e connotata da un impegno politico, che lo ha portato a ricoprire l’incarico di assessore ai lavori pubblici nella giunta guidata da Leopoldo Di Girolamo. Nei primi anni ottanta indossò la maglia del Foligno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

È scomparso Silvano Ricci, uomo di sport e istituzioni - Il mondo del calcio dilettantistico e della politica ternana piange la scomparsa di Silvano Ricci, venuto a mancare all’età di 70 anni. Riporta ternananews.it

Addio a Silvano Ricci: uomo di valori e una vita nel calcio e in politica - Terni piange la scomparsa a 70 anni di Silvano Ricci, figura capace di lasciare un segno importante sulla vita sportiva e anche politica della città. Si legge su sporterni.it

