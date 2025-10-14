Ternana stadio-clinica | individuati i primi due settori per la demolizione Progetto esecutivo murale e accantieramento

Campagna abbonamenti e progetto stadio clinica della Ternana a ‘braccetto’. Una combinata che trova conferme nel lancio della sottoscrizione della società rossoverde risalente alla mattinata di oggi, martedì 14 ottobre. Lo si denota infatti nella distribuzione dei settori che vede delle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

MATCHDAY | Giornata 9 ? Kick off alle 17:30 @ Stadio Tullo Morgagni #ForliTernana #Anno100 - facebook.com Vai su Facebook

#Ternana, Laura #Melis: «#Stadio-#clinica #progetto #globale che #darà tanto a #Terni» – #Video https://umbriaon.it/ternana-laura-melis-stadio-clinica-progetto-globale-che-dara-tanto-a-terni-video/… #Umbria #calcio #sport #serieC Vai su X

Nuova Ternana, stadio e clinica. Prima “uscita“ della neopresidente - Claudia Rizzo, imprenditrice giovanissima, inizia la sua avventura alla guida della società rossoverde. Secondo lanazione.it

Il Coordinamento Club: "Ricorso al Tar? Una farsa" - "L’ultima iniziativa contro il progetto stadio/clinica da parte dei “soliti noti” ora si aggrappa agli specchi della ... Lo riporta lanazione.it

Ternana, è fatta la cessione al gruppo Villa Claudia - I fratelli Stefano e Maurizio D’Alessandro (immagine “La Casa di C” )hanno ceduto la Ternana calcio al Gruppo Villa Claudia di proprietà della famiglia Rizzo. rainews.it scrive