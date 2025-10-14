Ternana scatta la campagna abbonamenti ‘La passione non ha orari né ritardi La prelazione ed i costi
Un momento particolarmente atteso dai tifosi della Ternana. La società di via della Bardesca ha infatti lanciato la campagna abbonamenti ‘La passione non ha orari, né ritardi’ che partirà ufficialmente oggi, martedì 14 ottobre, attraverso la prima fase dedicata esclusivamente ai possessori della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TernanaNews.it. . Ternana a Forlì per non ripetere gli errori di Ravenna Vuoi creare streming in diretta come questo? Prova StreamYard: - facebook.com Vai su Facebook
Ternana: oggi verrà svelata la campagna abbonamenti - Ieri sera il club rossoverde ha spoilerato la novità tanto attesa. Secondo ternananews.it
La scelta. Campagna abbonamenti ancora aperta - Centocinquanta abbonamenti, tanti ne manca all’Empoli per eguagliare il record di sempre di tessere sottoscritte nel campionato di Serie B. Lo riporta lanazione.it