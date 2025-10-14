Termovalorizzatore Montello prima audizione in Regione | Il consiglio ha preso degli impegni si rispettino

Era solo il primo appuntamento ma l’indirizzo è chiaro: ogni scelta dovrà essere presa negli interessi del territorio e a sua tutela. Nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre in Regione Lombardia, nell’ambito dei lavori della VI commissione permanente Ambiente, energia e clima, protezione civile riunita in seduta comune con la V Commissione Territorio, si è svolta l’audizione in attuazione degli impegni previsti dalla mozione 355 concernente la realizzazione di un impianto di incenerimento ad opera della Montello Spa. Un appuntamento che ha dato il via alla fase di ascolto in merito alla richiesta dell’azienda di poter realizzare un termovalorizzatore, con l’obiettivo di approfondire ogni aspetto legato alle criticità ambientali, alla sicurezza e alla qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

