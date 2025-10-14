Teo Mammucari ed Enzo Miccio tensione in diretta | il retroscena a Domenica In

La conduzione corale non sembra funzionare troppo a Domenica In. Dopo le prime due puntate gli autori del programma di Rai1 hanno ridotto notevolmente lo spazio a disposizione di Teo Mammucari ed Enzo Miccio, scatenando gossip insistenti su presunte tensioni tra i due co-conduttori. Mara Venier aveva detto "sì" a una conduzione di gruppo e l'ingresso in squadra di Mammucari, Miccio e del giornalista Tommaso Cerno sembrava poter funzionare, almeno sulla carta. Ma, a giudicare dai dati e dai rumors, la scelta non ha premiato né in termini di ascolti né di clima. Secondo fonti insistenti, infatti, ci sarebbero state tensioni tra Mammucari e Miccio e anche in diretta, la scorsa domenica, i telespettatori si sono accorti del clima teso tra i due. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Teo Mammucari ed Enzo Miccio, tensione in diretta: il retroscena a Domenica In

