Tentato furto in una casa ad Agropoli | ladri costretti alla fuga

Ancora ladri in azione ad Agropoli. Ignoti hanno cercato di fare irruzione all'interno di un'abitazione situata in località Moio. Ma il rientro dei proprietari li avrebbe costretti a fuggire.   Non è ancora chiaro se a mani vuote o con qualche oggetto prelevato dalla casa. La notizia ha fatto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

