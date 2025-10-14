Tentativo di rapina a mano armata ai danni di una gioielleria | misura cautelare nei confronti di sei indagati
All'esito degli sviluppi delle attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed avviate in seguito al tentativo di rapina a mano armata ai danni di una gioielleria, personale della Squadra Mobile di Avellino ha dato esecuzione, alle prime ore del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
Il giovane, già noto per rapina e possesso di armi, ha aggredito un agente nel tentativo di fuggire. Sequestrati oltre 40 chili di droga nascosti in un garage e nella sua abitazioneLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/10/nascondeva-43-chili-di-droga-nel- - facebook.com Vai su Facebook
Le indagini hanno consentito di bloccare il tentativo di una rapina ai danni di una gioielleria sempre a Bagheria. Vai su X
Rapina a mano armata nel cuore di Bari in un supermercato, intervento lampo dei Falchi: 20enne arrestato - Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina a mano armata in un supermercato del centro di Bari. Scrive virgilio.it
Bari, rapina in pieno centro: arrestato un ventenne - Arrestato a Bari un ventenne accusato di rapina in un supermercato del quartiere Libertà. Riporta trmtv.it
Rapina a mano armata in farmacia a Nichelino: bottino di 800 euro - A Nichelino, ladro armato rapina farmacia in via Giusti, portando via 800 euro. Riporta quotidianopiemontese.it