Tentano furto in casa ma vengono fermati da due carabinieri fuori servizio | uno scappa l’altro in manette
Arzago d’Adda. Erano liberi dal servizio e stavano passeggiando in via del Parco, ad Arzago d’Adda, quando hanno notato due uomini con cappellini e zaini aggirarsi tra le abitazioni con atteggiamento sospetto. È successo domenica 12 ottobre. I due carabinieri del Radiomobile di Treviglio hanno deciso di tenere d’occhio la coppia, mantenendosi a distanza. Il loro intuito si è rivelato corretto: i due uomini hanno tentato di scavalcare il cancello di una villetta ma, accortisi di essere osservati, hanno rinunciato e si sono avvicinati ai militari in borghese. Quando i carabinieri si sono qualificati, uno dei due – il più corpulento – ha afferrato i polsi di un militare chiedendogli di mostrargli la pistola d’ordinanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
