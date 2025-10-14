Tenta furto e investe uomo dopo essere stato scoperto | braccialetto elettronico per un 32enne

Tempo di lettura: 2 minuti Entra in un’abitazione per commettere un furto ma, sorpreso dal proprietario, nel tentativo di guadagnarsi la fuga non esita ad investire il malcapitato. A distanza di un mese e mezzo dai fatti, verificatosi a Piano di Sorrento, ora è arrivata una svolta nelle indagini: i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno infatti dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal gip di Torre Annunziata, su richiesta della Procura – nei confronti di un 32enne napoletano accusato di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate. T Tutto parte dall’episodio verificatosi nella mattinata dello scorso 28 agosto, quando – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – l’uomo si sarebbe introdotto arbitrariamente all’interno di una casa privata, dove veniva sorpreso dal proprietario, che veniva investito con il motociclo col quale l’autore del tentato furto era arrivato nella zona (la vittima nella circostanza aveva subito diverse lesioni personali). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tenta furto e investe uomo dopo essere stato scoperto: braccialetto elettronico per un 32enne

