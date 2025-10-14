Tenta di rubare in una casa ma viene scoperto dal proprietario | nella fuga lo investe con lo scooter

Ieri sera i carabinieri di Sorrento hanno posto agli arresti domiciliari un 32enne napoletano accusato di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate. Le indagini sono partite lo scorso 28 agosto quando a Piano di Sorrento quando il soggetto si sarebbe introdotto all'interno di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

