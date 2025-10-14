Tensioni a Udine durante il corteo contro Italia-Israele
Migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione indetta contro la partita Italia-Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio. Il corteo, organizzato dal Comitato per la Palestina di Udine e sostenuto da oltre 350 realtà, ha radunato 5 mila persone secondo le forze dell’ordine, 10 mila secondo gli organizzatori. «Italia-Israele non si doveva giocare», è lo slogan dei manifestanti. Allo stadio, prima del fischio d’inizio, l’inno di Israele è stato fischiato dal pubblico, mentre la nazionale ospite è arrivata scortata da un imponente dispositivo di sicurezza. Per la partita sono stati venduti solo 9. 🔗 Leggi su Lettera43.it
