Tensione a Udine prima di Italia - Israele alla manifestazione pro Pal e scontri con la polizia

Tensione a Udine: a pochi minuti dal fischio di inizio della gara tra Italia e Israele si registrano scontri tra i manifestanti pro Pal e la polizia.

