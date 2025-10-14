Tennistavolo | si chiude la prima fase Tutti i verdetti dai gironi maschili e femminili

A Zadar, in Croazia, si è chiusa la prima fase degli Europei 2025 a squadre di tennistavolo. Ecco i responsi che sono arrivati dai tornei maschili e femminili ricordando che le prime e le seconde classificate di ogni girone accederanno, da giovedì 16 ottobre, agli ottavi di finale della rassegna continentale, mentre le terze classificate si giocheranno nelle gare di domani delle quote di qualificazione per i prossimi Europei a squadre. Maschile Gruppo A: Svezia 4, Turchia 3, Cechia 2 Gruppo B: Francia 4, Spagna 3, Ungheria 2 Gruppo C: Germania 4, Serbia 3, Ucraina 2 Gruppo D: Portogallo 3, Inghilterra 3, Grecia 3 Gruppo E: Slovenia 4, Danimarca 3, ITALIA 2 Gruppo F: Romania 4, Slovacchia 3, 2 Paesi Bassi Gruppo G: Croazia 4, Moldova 3, Austria 2 Gruppo H: Belgio 4, Polonia 3, Finlandia 2 Le prime due squadre di ogni girone, oltre che qualificarsi agli ottavi di finale degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo staccano il pass per i Mondiali 2026 di Londra. 🔗 Leggi su Oasport.it

