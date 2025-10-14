Tennistavolo | si chiude la prima fase Tutti i verdetti dai gironi maschili e femminili
A Zadar, in Croazia, si è chiusa la prima fase degli Europei 2025 a squadre di tennistavolo. Ecco i responsi che sono arrivati dai tornei maschili e femminili ricordando che le prime e le seconde classificate di ogni girone accederanno, da giovedì 16 ottobre, agli ottavi di finale della rassegna continentale, mentre le terze classificate si giocheranno nelle gare di domani delle quote di qualificazione per i prossimi Europei a squadre. Maschile Gruppo A: Svezia 4, Turchia 3, Cechia 2 Gruppo B: Francia 4, Spagna 3, Ungheria 2 Gruppo C: Germania 4, Serbia 3, Ucraina 2 Gruppo D: Portogallo 3, Inghilterra 3, Grecia 3 Gruppo E: Slovenia 4, Danimarca 3, ITALIA 2 Gruppo F: Romania 4, Slovacchia 3, 2 Paesi Bassi Gruppo G: Croazia 4, Moldova 3, Austria 2 Gruppo H: Belgio 4, Polonia 3, Finlandia 2 Le prime due squadre di ogni girone, oltre che qualificarsi agli ottavi di finale degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo staccano il pass per i Mondiali 2026 di Londra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Ispezione del cavalcavia lungo la Superstrada, chiude lo svincolo: tutti gli orari https://ift.tt/iJ6m7fy https://ift.tt/Js3VL9N - X Vai su X
Esordio amaro ma incoraggiante per il TT Marco Polo in Serie A2 Il debutto in Serie A2 dei nostri ragazzi si chiude con una sconfitta di misura sul campo di una delle formazioni più forti del campionato, il TT Reggio Emilia Grissin Bon, squadra costruita per la p - facebook.com Vai su Facebook
Tennistavolo: si chiude la prima fase. Tutti i verdetti dai gironi maschili e femminili - A Zadar, in Croazia, si è chiusa la prima fase degli Europei 2025 a squadre di tennistavolo. Riporta oasport.it
Tennistavolo, Italia maschile sconfitta per 0-3 dalla Slovenia ed eliminata agli Europei. Faso cede al 44enne Tokic - L'Italia saluta al termine della prima fase a gironi gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso a Zara, in Croazia, anche con la formazione ... Secondo oasport.it
Tennistavolo: via alla serie A1 maschile, prima la Marcozzi, sabato il TT Sassari - Domani la prima partita, il turno si conclude sabato, poi se ne riparlerà tra un mese, con la seconda giornata. Secondo unionesarda.it