Tennistavolo l’Italia femminile viene superata dall’Inghilterra ed è eliminata agli Europei a squadre
L’ Italia femminile saluta al termine della prima fase a gironi gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso nella città croata di Zara: le azzurre nell’ultimo incontro del Gruppo 7 cedono di misura, con il punteggio di 2-3, come già accaduto ieri contro la Croazia, all’ Inghilterra, che stacca il pass per gli ottavi. Nel primo match Giorgia Piccolin (numero 23 del ranking europeo) porta in vantaggio le azzurre vincendo un match tiratissimo contro Ho Tin-Tin (49), battuta per 3-2 (8-11, 12-10, 10-12, 12-10, 12-10), ma a seguire Yu Tianer (115) ristabilisce la parità sconfiggendo Gaia Monfardini (31) per 3-0 (11-9, 11-7, 11-9). 🔗 Leggi su Oasport.it
