Tennistavolo Italia maschile sconfitta per 0-3 dalla Slovenia ed eliminata agli Europei Faso cede al 44enne Tokic

L’ Italia saluta al termine della prima fase a gironi gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso a Zara, in Croazia, anche con la formazione maschile: nel terzo ed ultimo incontro del Girone E gli azzurri ricevono una severa lezione dalla Slovenia, che si impone con un perentorio 0-3. Nel primo match della sfida odierna Matteo Mutti (numero 95 del ranking europeo) lotta ma cede a Darko Jorgic (4) con il punteggio di 1-3 (6-11, 11-8, 3-11, 9-11), invece nel secondo incrocio John Oyebode (79) va in vantaggio, ma poi subisce la rimonta di Deni Kozul (30), vittorioso per 2-3 (9-11, 11-7, 12-10, 8-11, 6-11). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo, Italia maschile sconfitta per 0-3 dalla Slovenia ed eliminata agli Europei. Faso cede al 44enne Tokic

