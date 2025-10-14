TENNIS | Tre i titoli regionali in un solo fine settimana conquistati dal circolo aretino nella categoria under 15 Giotto in vetrina grazie alla doppietta di Bramanti | anche Andreani in vetrina

AREZZO Il Tennis Giotto ancora protagonista ai campionati toscani. Tre i titoli regionali in un solo fine settimana conquistati dal circolo aretino nella categoria under 15. Il grande protagonista della manifestazione è stato Pietro Bramanti che ha messo a segno una doppietta: prima, infatti, ha centrato il titolo nel doppio in coppia con Brando Andreani e poi ha lasciato il segno nel singolo al termine di una settimana impeccabile che è terminata con il successo in finale su Luca Radulescu del Match Ball per 2-6, 6-2 e 10-4. Un cammino di altissimo livello è stato vissuto anche da Bianca Vannelli che si è laureata campionessa toscana nel doppio in coppia con Martina Picchioni del Tc Montevarchi, dimostrando successivamente talento e carattere anche nel singolo in cui è approdata fino alla finalissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

