Tennis Sinner riparte dal Six Kings Slam | Sto bene

Roma, 14 ott. (askanews) – Jannik Sinner riparte da Riad e dal Six Kings Slam, torneo di esibizione che il numero 2 del mondo aveva vinto nella scorsa stagione. L’ultima immagine dell’azzurro è il suo ritiro per crampi a Shanghai contro l’olandese Griekspoor. “Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei a Vienna, Parigi e Torino. Speriamo di finire per bene l’anno”, ha detto Sinner alla vigilia del suo esordio nel torneo contro Stefanos Tsitsipas. “Sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare qui, vediamo come sarà l’atmosfera – ha proseguito il campione di Wimbledon -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it