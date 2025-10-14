Tennis | Carlotta Nozzi domina il torneo di doppio dello Junior Next Green

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Ancora un successo per la tennista brindisina Carlotta Nozzi, la quale ha recentemente conseguito dei risultati che la proiettano tra le migliori promesse a livello nazionale. Già nota per essere stata protagonista nella categoria under 10, Nozzi ha dominato il circuito Junior Next Gen. 🔗 Leggi su Today.it

