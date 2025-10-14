Tendenze e Sfide della Moda Sostenibile | Guida alle Novità del Settore
Esplora le ultime tendenze della moda sostenibile e le sfide contemporanee del settore. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Che successo Wine Paris 2025, il principale evento mondiale dedicato a vino e alcolici Tra nuove sfide e ultime tendenze, la fiera parigina del settore enoico è in netta espansione, attirando un pubblico sempre più internazionale. L’Italia? Grande protagonista - facebook.com Vai su Facebook
La sostenibilità e le sfide del Pnrr. È la nuova indagine sul piano, realizzata insieme alla @scuolanormale . Nel dossier grafici, mappe e numeri su tendenze e distribuzione territoriale delle risorse. Leggi Leggi l’articolo completo: https://openpolis.it/la-sostenibi - X Vai su X
Moda sostenibile: il futuro del benessere e dello stile - Indossare prodotti sostenibili non è solo una scelta ecologica, ma anche una scelta di benessere personale. Da notizie.it
Moda e cosmetica: numeri, sfide e trend per il futuro - A fare il punto sui due settori il Netcomm Focus Fashion & Beauty 2025. Riporta tendenzeonline.info
Alghe marine, mais e materiali all’avanguardia. I nuovi tessuti della moda sostenibile - L’impegno per un’industria del fashion meno dannosa per l’ambiente assume numerosissime forme, dividendosi tra consumatori e marchi. Segnala iodonna.it