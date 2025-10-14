Tempesta improvvisa genera il panico | città sommerse dal fango auto trascinate via

Il terrore si è manifestato con la furia incontrollabile dell’acqua. Un’ondata di pioggia, caduta con intensità biblica in poche ore, ha trasformato le vie ordinarie in fiumi impetuosi di fango e detriti. I rumori familiari della città sono stati soffocati dal boato assordante dei torrenti che travolgevano tutto: lamiere contorte, cassonetti rovesciati e, peggio ancora, le auto dei cittadini inermi. Molti si sono ritrovati prigionieri all’interno delle loro vetture, trascinate via come giocattoli, mentre la paura di affogare si faceva tangibile. La vita, per un intero fine settimana, si è paralizzata, con le autorità che hanno gridato l’unico monito possibile: state al sicuro, restate in casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

