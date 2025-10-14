Telese il sindaco accoglie Caroline Gastaldo in memoria dei Thunderbirds
Comunicato Stampa Consegnata una pergamena commemorativa alla figlia di Leno Gastaldo, soldato americano della 45ª Divisione che nel 1943 liberò la Valle Telesina Questa mattina il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, insieme al Presidente dell'Istituto Storico Sannio Telesino, Emilio
Scajola torna in Forza Italia dal palco di Telese Alla kermesse nazionale "Libertà", l'ex ministro oggi ha annunciato il suo rientro: «Mi iscrivo di nuovo con convinzione» Claudio Scajola, sindaco di Imperia, è tornato in Forza Italia.
A #Telese Claudio Scajola, Presidente della Provincia e Sindaco di Imperia torna in @forza_italia tesserandosi ufficialmente alla nostra comunità politica!
Telese, il Comune ospita la figlia di un soldato della 45ª Divisione USA per rinsaldare memoria e gratitudine - Questa mattina il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, insieme al Presidente dell'Istituto Storico Sannio Telesino, Emilio Bove,
Telese Terme, rinnovato il Direttivo della Pro Loco Telesia APS: eletto presidente Vittorio Mucciacciaro - Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice della Sala Goccioloni delle Terme di Telese, l'assemblea per il rinnovo del