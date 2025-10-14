Telese il sindaco accoglie Caroline Gastaldo in memoria dei Thunderbirds

Comunicato Stampa Consegnata una pergamena commemorativa alla figlia di Leno Gastaldo, soldato americano della 45ª Divisione che nel 1943 liberò la Valle Telesina Questa mattina il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, insieme al Presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino, Emilio . Continua L'articolo Telese, il sindaco accoglie Caroline Gastaldo in memoria dei “Thunderbirds” proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

