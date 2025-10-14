Teatro Verdi senza guida da quattro mesi in 200 scrivono al ministro

In 200, tra lavoratori del teatro Verdi e altri cittadini, scrivono al ministro della cultura Alessandro Giuli 114 giorni dalla cessazione del mandato del sovrintendente. La missiva, rivolta anche al presidente della Regione Fedriga e al sindaco Dipiazza in qualità di soci fondatori della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

