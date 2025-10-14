Teatro Ringhiera ripartono i lavori dopo pit-stop di otto mesi | inaugurazione a inizio 2027

Milano, 14 ottobre 2025 – Ci sono voluti otto mesi di stop, ma finalment e i lavori di ristrutturazione del Teatro Ringhiera di via Boifava – chiuso dal 2017 – stanno per ripartire. Il cantiere è già nelle mani di Italiana Energia srl, che ha sede legale a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. L’impresa assicura di riuscire a terminare la riqualificazione entro un anno. “Al termine dei lavori, dopo i necessari collaudi, la riapertura del Ringhiera è prevista per i primi mesi del 2027”, annuncia il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese. Il riavvio del cantiere del Ringhiera dovrebbe sbloccare anche l’iter dell’inizio dei lavori del progetto Mi@OverNe t, che può contare su cinque milioni di euro provenienti dall’Unione Europea e altri due dalla Regione Lombardia, e punta a riqualificare due aree nella periferia milanese, nei quartieri Chiesa Rossa e Forlanini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

