Teatro Massimo la lirica diventa solidale | in scena l' antegenerale de La sonnambula il ricavato per Ail Palermo

Il Teatro Massimo di Palermo, giovedì 16 ottobre alle 18,30 offrirà ad Ail Palermo Trapani la prova generale de "La Sonnambula" di Vincenzo Bellini. L'opera sarà diretta da Giuseppe Mengoli, regia di Barbara Lluch, con orchestra, corpo di ballo e coro del Teatro Massimo.L'incasso sarà destinato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La voce della Sicilia risuona forte al Teatro Massimo di Cagliari dove è stato assegnato il #PremioAndreaParodi: vincitrice della 18ª edizione è #LuisaBriguglio che ha portato sul palco un canto che sa di mare, memoria e rivoluzione. Timisoara Pinto #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Il Teatro Massimo di Palermo celebra il grande compositore palermitano Alessandro Scarlatti con un nuovo allestimento di Mitridate Eupatore https://ift.tt/KXABhCt - X Vai su X

Don Pasquale ritorna al Teatro Massimo Bellini: sette recite tutto esaurito e una stagione lirica di stelle - 25 ottobre): la storica regia di Ugo Gregoretti, Riccardo Bisatti sul podio, un cast tra voci affermate e talenti emergenti e una stagione ricca di ... Come scrive lasicilia.it

Il Teatro Massimo di Siracusa torna all’Opera dopo 68 anni con “La serva padrona” di Pergolesi - E lo ha fatto in grande stile, domenica scorsa, con una rappresentazione fresca e raffinata de “La se ... Segnala siracusanews.it

Il Teatro Massimo in tournée in Vietnam - Eseguite le più celebri arie e duetti del belcanto italiano, da Rossini a Verdi, Bellini e Donizetti ... Lo riporta rainews.it