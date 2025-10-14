Il dialogo tra teatro e città assume una nuova forma grazie alla collaborazione tra Piccolo e Civic: questo mese, "il teatro va in edicola". I chioschi Civic Politecnico, Nolo, Accademia e Darsena diventano un avamposto urbano di diffusione della cultura teatrale, distribuendo la rivista “Complemento di relazione-Stagione 202526” del Piccolo e trasformandosi in palcoscenici per un estemporaneo Dj set curato da mare culturale urbano: due speciali flash mob con protagonisti gli allievi del Piccolo, a cura di Alessio Maria Romano, saranno a Civic Accademia (il 17 ottobre tra le 13 e le 13.30) e a Civic Darsena (il 18 tra le 11 e le 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teatro in edicola. Cultura e dj set nei chioschi