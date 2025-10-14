Teatro fuori asse Al Magnolfi l’anteprima Met

Senza fuso - Teatro fuori asse è una piccola rassegna che anticipa la nuova stagione del Metastasio ospitando, da giovedì a domenica al Teatro Magnolfi, artisti che portano avanti poetiche lontane dalle logiche produttive dominanti. Quattro artisti con diversi approcci allo stare in scena e diverse tipologie di monologhi per raccontare storie. Giovedì alle 20.45 va in scena Ape regina, uno spettacolo scritto e interpretato da Giorgia Cerruti e da lei diretto insieme a Davide Giglio per la Piccola Compagnia della Magnolia. Ispirato con grande libertà all’ultimo capitolo dell’Ulisse di Joyce, dedicato a Molly Bloom, Ape Regina è una giornata che Molly prende per sé, per ordinare una miriade di impressioni - banali, fantastiche, evanescenti o scolpite da una punta d’acciaio - in un miracoloso ipertesto mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

