Teatro del Lido Domenica 19 ottobre il pianista jazz Danilo Rea omaggia in concerto Fabrizio De André con Tribute to Fabrizio De André

Tra i più grandi pianisti jazz Danilo Rea in Tribute to Fabrizio De André Domenica 19 ottobre h 19 @Teatro del Lido di Ostia A ventisei anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, Danilo Rea, tra i più grandi nomi del jazz italiano, rende omaggio al genio del cantautore genovese con un concerto per piano solo, domenica 19 ottobre alle ore 19 al Teatro del Lido. A tribute to Fabrizio De André, edito nel 2010 in un memorabile disco per la prestigiosa etichetta Act, resta una tra le più originali, ma allo stesso tempo sensibile e fedele, elaborazioni del prezioso lascito di De André. Il live rappresenta un’occasione unica, per ascoltare, spogliate dal significato effettivo della parola, le celebri canzoni che diventano l’ideale ispirazione per la grande forza creativa di Rea che qui si muove fra brani intramontabili come “Bocca di Rosa” e “La Canzone di Marinella”, intense ballate struggenti (“Caro Amore”, “La Stagione del tuo Amore”), al blues e allo swing sincopato (“La Ballata Dell’Amore Cieco”) per arrivare persino a passaggi di puro free jazz (“Girotondo”). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Teatro del Lido. Domenica 19 ottobre il pianista jazz Danilo Rea omaggia in concerto Fabrizio De André con “Tribute to Fabrizio De André”

