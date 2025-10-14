Teatro Arbostella parte la II edizione di Favole in Bottega
Tornano gli appuntamenti della domenica mattina al Teatro Arbostella Gino Esposito. Dopo il successo della passata stagione riecco le Favole in Bottega seconda edizione. Quattro spettacoli dedicati ai più piccoli e non solo, messi in scena dalla Bottega di Will di Teresa Di Florio, che.
